Опубликовано видео спасения пассажиров упавшего лифта в Москве

Прокуратура Москвы проводит проверку на соответствие оборудования требованиям безопасности после падения лифта в жилом доме на Юго-Западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Утром 22 октября лифт с 10 пассажирами рухнул с пятого этажа, его задержала сработавшая техническая система. Telegram-канал «112» опубликовал кадры, снятые в момент спасения людей из кабины.

Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования в связи с инцидентом в одном из многоквартирных домов на ул. Покрышкина, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 22 октября в жилом доме по улице Покрышкина в Москве с высоты пятого этажа рухнул лифт. В момент падения в нём находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, она удержала кабину от падения.

Прокуроры проверяют причины и обстоятельства произошедшего, при необходимости будут приняты меры. По данным Telegram-канала «112», предварительно причиной падения называют оборвавшийся трос.

Ранее сообщалось о падении лифта в ЖК «Арт» в Красногорске. В результате инцидента пострадала женщина, её госпитализировали. По словам местного жителя, жильцы неоднократно требовали ремонта лифтового оборудования, но на их просьбы не отреагировали.