В Красногорске сорвался лифт с пассажиркой

В одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске упал неисправный лифт. Из-за этого пострадала пассажирка, которая находилась в тот момент внутри. Об этом сообщает «360».

Я ехала в лифте, там пахло какой-то гарью. Он не стал останавливаться на моём этаже, потом быстро-быстро поехал наверх. И я не знаю, просто уже лежу на полу, — вспомнила девушка.

По словам местного жителя, часть лифтов в доме работает неисправно или с микропадениями. При этом заявления по поводу ремонта писали не раз, однако никаких действий не следовало. Мужчина отметил, что после происшествия девушку на скорой забрали в больницу. Затем приехала бригада ремонтников, которые отправились выяснять причину неисправности.

После того, как видео с пострадавшей девушкой появилось в соцсетях, прокуратура Подмосковья начала проверку.

Ранее в Москве в ЖК «Спутник» женщина с новорождённым ребёнком пролетела пять этажей в свободном падении из-за неисправного лифта. Она написала заявление в управляющую компанию.