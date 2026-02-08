Зимняя Олимпиада — 2026
В Новой Москве больше 10 пенсионеров увезли из пансионата в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По меньшей мере 12 пенсионеров, находившихся в пансионате в Новой Москве, увезли в больницу, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в деревне Пенино Троицкого района. По предварительной версии, у пострадавших выявили кишечную инфекцию.

Как уточнил канал, в больницу забирают всех, кто мог контактировать с пенсионерами. При этом родственникам заболевших сообщили, что это ОРВИ. Предполагается, что вирус привезли двое зараженных, когда вернулись от родных.

Ранее появилась информация, что в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Утверждается, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек. При этом сотрудники MBC Condotel заверили, что гостиница никогда не сталкивалась с массовыми отравлениями гостей.

Позднее источники узнали, что причиной массового отравления россиян на Пхукете оказался грязный лед в напитках. После похода в кафе на территории отеля все туристы пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Медики полагают, что лед в коктейлях замораживали из водопроводной воды.

