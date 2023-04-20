В Москве женщина умерла и три месяца просидела на диване Сотрудники МЧС в Москве взломали квартиру, где находился мумифицированный труп пенсионерки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 19 апреля, московские спасатели взломали дверь в квартиру местной 68-летней жительницы, поскольку та долгое время не выходила на связь, передает РЕН ТВ. Тревогу о том, что пенсионерка пропала и не отвечает на звонки, забила ее двоюродная сестра. Когда спасатели и родственница вошли в квартиру, они увидели на диване мумифицированный труп пенсионерки в положении сидя.

19 апреля сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры на улице 1-й Бебеля. Внутри находился мумифицированный труп, который сидел на диване, — пояснил источник.

Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Следов погромов в помещении не было. В перспективе эксперты установят точную причину смерти пенсионерки. Предполагается, что смерть наступила более трех месяцев назад.

Ранее в Новой Москве в квартире дома, подлежащего сносу, за заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. На голове 58-летней женщины были пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе, установили эксперты.