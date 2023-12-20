В Москве задержали высланную из ОАЭ россиянку за хищение 32 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов женщина была задержана в московском аэропорту Домодедово по обвинению в хищении более 32 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД. По версии следствия, такую сумму она похитила, работая в петербургском автосалоне.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении... принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование выявило, что Кошелева, работая в автосалоне в Санкт-Петербурге, похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих различным компаниям. Она скрылась за границей, где ее задержали. По информации от зарубежных партнеров, она была задержана в ОАЭ и депортирована в Россию согласно решению компетентных органов этой страны.

Ранее сообщалось, что в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Они могут быть связаны с бывшим главой района Эдуардом Ильиным, который сбежал за границу.