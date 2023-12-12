У чиновников в Петербурге провели обыски В администрации Василеостровского района Петербурга прошли обыски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Известия». Как отмечается, они связаны с экс-главой района Эдуардом Ильиным, который сбежал за границу.

По данным издания, правоохранители заинтересовались фиктивным трудоустройством Венера Якубова на должность инспектора отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями районной администрации. За три года ему выплатили порядка 1,5 млн рублей. При этом на работу он не ходил. Источники издания поясняют, что должностные лица могли получить более 1,1 млн рублей из этой суммы.

Ранее стало известно о задержании в Московской области 11 человек по подозрению в коррупционных преступлениях. В их числе трое консультантов при Министерстве соцразвития и Министерстве инвестиций, промышленности и науки области. По данным следствия, подозреваемые получали взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения на работу иностранных специалистов без проведения положенных проверок. В среднем сумма взятки за одного иностранца составляла 12 тысяч рублей, при этом зараз бизнесмены оформляли от 100 до 350 квот.