В Москве задержали восемь иранцев на протестной акции В Москве задержали восемь иранцев на акции в память о Махси Амини

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве задержали восемь иранцев, пришедших к посольству своей страны и устроивших протестную акцию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что протестующие собрались в память о Махси Амини, которая погибла в Иране после избиения полицейскими за неправильное ношение хиджаба.

По данным Telegram-канала, демонстрантами были уроженцы Ирана в возрасте от 19 до 48 лет. В руках они держали фотографии погибшей девушки. На каждого из них был составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митинга).

16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и избил в участке Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок. Официальные лица отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем.

На фоне произошедшего жители Ирана устроили акции протеста на западе страны. Полицейские применяли слезоточивый газ для разгона.

Также после инцидента в Сети появились ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.