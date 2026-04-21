21 апреля 2026 в 13:44

В Москве задержали студента, укравшего сейф с 5,7 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве задержали студента, укравшего сейф с 5,7 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-служба МВД России. Известно, что в квартиру, откуда был похищен сейф, молодого человека впустила обманутая мошенниками школьница.

В кратчайшие сроки задержали подозреваемого на Новоалексеевской улице. Им оказался 19-летний местный студент, — говорится в сообщении.

Как сообщается, мошенники связались по видеозвонку с дочерью владелицы квартиры. Представившись сотрудниками, которые занимаются декларированием денежных средств, они убедили девочку показать им квартиру по видеосвязи. Затем злоумышленники уговорили ее передать ключи от квартиры своему сообщнику. Воспользовавшись этим, преступник проник в жилище и похитил сейф с деньгами.

Ранее сообщалось, что в Саратове пенсионерка отдала мошенникам бумагу и тетрадные листы вместо денег, чтобы помочь полиции. 82-летняя жительница Волжского района Саратова начала общение с мошенниками в конце марта.

Также сообщалось, что мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры и похитили более 18 млн рублей в Москве. Полицейские задержали курьера и выясняют личности возможных сообщников.

Москва
мошенники
злоумышленники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы усомнились в умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
