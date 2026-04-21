В Москве задержали студента, укравшего сейф с 5,7 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-служба МВД России. Известно, что в квартиру, откуда был похищен сейф, молодого человека впустила обманутая мошенниками школьница.

В кратчайшие сроки задержали подозреваемого на Новоалексеевской улице. Им оказался 19-летний местный студент, — говорится в сообщении.

Как сообщается, мошенники связались по видеозвонку с дочерью владелицы квартиры. Представившись сотрудниками, которые занимаются декларированием денежных средств, они убедили девочку показать им квартиру по видеосвязи. Затем злоумышленники уговорили ее передать ключи от квартиры своему сообщнику. Воспользовавшись этим, преступник проник в жилище и похитил сейф с деньгами.

