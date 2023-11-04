В Москве задержали мужчину, ударившего женщину топором СК: в Москве завели дело в отношении мужчины, ударившего женщину топором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали 58-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство женщины, арендовавшей у него комнату, сообщает столичное ГСУ СК России. Гражданин в квартире жилого дома в Окружном проезде ударил 44-летнюю женщину топором, в отношении него возбудили уголовное дело в Измайловском межрайонном следственном отделе СК.

По данным следствия, 4 ноября 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Окружном проезде в городе Москве, нанес удар топором женщине, которая арендовала у него комнату, — отмечается в сообщении.

После инцидента, возникшего на почве личных неприязненных отношений, женщину пришлось госпитализировать, ей оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнили в столичном СК. Отмечается, что следователи и криминалисты заняты осмотром места происшествия. Подозреваемого в ближайшие время доставят в подразделение столичного СК на допрос к следователям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд арестовал мужчину, который пытал сожительницу гвоздями и огнем. 32-летней, ранее судимый арестованный обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Мужчина 25 октября избил свою девушку, пригвоздил ее ноги к доске и поджег, после того как она решила переночевать у мамы.