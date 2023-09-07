В Москве выходец из Армении пырнул ножом в живот серба

Полиция задержала в Москве армянина, напавшего на мужчину в центре российской столицы, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, пострадавшему с ножевым ранением в области живота помог незнакомец, проезжавший на самокате. Он вызвал скорую и полицию.

Как пишет «112», инцидент произошел на Нижней Радищевской улице. Причины конфликта не уточняются, но по его итогам 34-летний выходец из Сербии Дарко Сретенович получил удар ножом в живот.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро установили нападавшего. Им оказался гражданин Армении Ашот Джулакян. Подозреваемый был задержан. Сретеновича доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее также сообщалось, что в подмосковном Нахабино мигрант из Таджикистана Шахзот Джурабоев напал на девушку, которая занималась утренней пробежкой. Мужчине не понравилось, что она была в шортах. Из-за этого он ударил девушку в лицо.

Нападавшего вскоре задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера. Ему вменяют действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с применением насилия.