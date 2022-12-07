В Москве восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД по Москве. «Газель» столкнулась с легковым автомобилем.

Около 09:00 в районе дома 68 по Ленинградскому проспекту столкнулись маршрутный микроавтобус с легковым автомобилем, — сообщили в пресс-службе МВД.

На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб столицы. Медики осматривают состояние пострадавших. Причины и обстоятельства аварии установит полиция.

Ранее два человека пострадали при столкновении электрички и такси в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино.

На юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы ранее автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.



