В Москве учительницу уволили за публикацию рассказа в жанре хоррор

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В Москве учительницу уволили за публикацию рассказа в жанре хоррор, сообщил Telegram-канал Baza. Директор школы, увидев работы педагога, заявила, что девушке не место рядом с маленькими детьми.

По данным канала, воспитательница частного детского сада и учительница начальных классов в школе при нем Анна Елькова долгое время увлекается ужасами, ведет тематический блог и пишет хоррор-рассказы для себя, не публикуясь. Однако в октябре прошлого года ее рассказ «Ася» об ужасах сталкинга вошел в сборник «Самая страшная книга 2023» издательства АСТ. Директор детсада и школы уволила педагога, увидев ее рассказ и страницу в соцсети.

За учительницу вступились друзья и стали распространять информацию о случившемся в Сети. В ответ на это директор детсада и школы написала Ельковой сообщения с другими причинами увольнения, указав на оставленные девушкой шутки про секс-игрушки и посты про антидепрессанты.

Baza отмечает, что страница воспитательницы была закрыта, на учете у психиатра она не стоит. По информации канала, девушка не имеет противопоказаний для работы с детьми.

В феврале стало известно, что Министерство просвещения России планирует создать законопроект о защите школьных учителей. Тогда зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что иногда причиной для претензий к педагогу могут стать незначительные поводы, а отношение общества к преподавателям «противоречит здравому смыслу».