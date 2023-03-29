В Госдуме рассказали, почему надо защитить учителей Депутат ГД рассказала о необходимости защитить учителей от нападок родителей из-за плохих оценок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России необходимо принять законопроект, который сможет защитить учителей от нападок со стороны родителей и учеников, считает зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий отметила, что в некоторых случаях ситуация доходит до угроз в адрес педагога. По ее словам, такая тенденция мешает учителям качественно выполнять свою работу — учить и воспитывать школьников.

Ученики и родители позволяют себе угрожать учителю за низкие оценки, за строгие правила, а иногда и за то, что «не так посмотрел». До суда некоторые доходят в своем безумии! Ситуация доведена до абсурда. Учителю мешают выполнять свои прямые обязанности — учить и воспитывать, — пояснила депутат.

Лантратова уточнила, что иногда причиной для претензий к учителю могут стать незначительные поводы, а отношение общества к педагогам «противоречит здравому смыслу». Она поддержала глава Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, который заявил, что законопроект о защите учителей планируется принять до конца 2023 года.

27 марта Кравцов отметил, что законпроект уже прошел обсуждение в комитете Госдумы по просвещению. Предположительно, поправки в законе позволят наделить учителя особым статусом, который защитит его от противоправных действий.

Лантратова ранее заявила, что школьникам следует запретить съемку на телефоны во время уроков. По ее словам, использование гаджетов мешает нормальной работе педагогов и отвлекает самих учащихся от получения знаний.