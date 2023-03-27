Закон о защите учителя могут принять до конца года Министр Кравцов: закон об особом статусе педагога планируют принять до конца 2023 года

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Обсуждаемый закон об особом статусе учителя в России должен быть принят до конца 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Министерства просвещения Сергея Кравцова. Он пояснил, что закон уже прошел обсуждение в комитете Госдумы по просвещению.

В настоящее время закон обсуждается. Мы уже провели обсуждение в комитете [Госдумы] по просвещению <...> и планируем его принять до конца этого года, — сказал Кравцов.

Предполагается, что поправки в законе позволят наделить учителя особым статусом, который защитит его от противоправных действий.

9 марта вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о «защите чести и достоинства педагогического работника». В нем прописан перечень принципов, на которых, по мнению законодателей, должна быть основана государственная политика и правовое регулирование в сфере образования. По словам автора документа, в последнее время появились многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий со стороны общества, даже когда действия не носят противоправного характера и не обусловлены педагогической деятельностью.