Российских учителей возьмут под защиту Минпросвещения подготовит законопроект о защите учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России планирует создать законопроект о защите школьных учителей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, инициатива может стать одной из ключевых в 2023 году, передает ТАСС.

Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим, — сказал министр.

Ранее Кравцов рассказал, что новый учебник по истории России для учащихся средней школы с главами про военную операцию на Украине выйдет в тираж в марте. По его словам, в пособии будут четко и подробно описаны причины начала СВО и задачи российских военных.

По мнению заместителя главы думского комитета по развитию гражданского общества Ольги Занко, в новый школьный учебник по истории в главу об СВО должна быть включена информация о работе добровольцев и тыловиков на фронте. Она пояснила, что речь идет о врачах, строителях, работниках оборонных предприятий, а также о военкорах. По мнению депутата, молодому поколению важно рассказать о таких людях, чтобы дать им примеры для подражания.