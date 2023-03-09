Депутаты решили защитить затравленных российских учителей В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение парламентариев законопроект о введении принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника». Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению автора проекта, в настоящее время в отрасли актуализировался ряд проблем, требующих оперативного реагирования.

Законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в Российской Федерации, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника, — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что в настоящее время появились многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов и попыток осуждения их действий со стороны общества даже в тех случаях, когда действия не носят противоправного характера и не обусловлены педагогической деятельностью.

По словам автора законопроекта, в условиях доступности образования и его реализации с помощью электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий, возрастает риск посягательства на честь и достоинство педагога.

Ранее сообщалось, что учительница одной из школ в поселке Сылва Пермского края, назвавшая подростка «ублюдком» и «предателем», уволилась после того, как ее отстранили от работы. Власти подчеркнули, что такие действия педагога недопустимы и она должна была соблюдать профессиональную этику.

В Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила педагог. Медики диагностировали у 15-летней школьницы легкие ушибы и после оказания помощи отпустили домой.