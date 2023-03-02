В Перми учительница уволилась из-за «ублюдка» В Пермском крае назвавшая восьмиклассника ублюдком учительница уволилась

Учительница одной из школ в поселке Сылва Пермского края, назвавшая подростка «ублюдком» и «предателем», уволилась после того, как ее отстранили от работы, сообщили «Подъему» в региональном Министерстве образования и науки. Власти подчеркнули, что такие действия педагога недопустимы и она должна была соблюдать профессиональную этику.

Правоохранительными органами проводится всестороннее расследование инцидента, проверка началась 22 февраля. На его период учитель был отстранен от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию, — сообщили в краевом Минобразования.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле властей. Учитель принес публичные извинения ученику.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором учитель ругает восьмиклассника за опоздание на выступление, приуроченное к 23 Февраля. Женщина заявила, что таким, как ученик, на Украине пускают пулю в висок. Учитель пригрозила подростку тем, что он больше не будет учиться в ее классе.

В Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила педагог. Медики диагностировали у 15-летней школьницы легкие ушибы и после оказания помощи отпустили домой.