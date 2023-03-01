Учительница геометрии избила семиклассницу на уроке и даже не извинилась Учительницу в Петербурге заподозрили в избиении 15-летней школьницы

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В Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила учительница, пишет «Фонтанка». Медики диагностировали у 15-летней школьницы легкие ушибы и после оказания помощи отпустили домой.

Сообщается, что телефонограмма из больницы поступила в полицию Василеостровского района, но заявлений от самой пострадавшей в правоохранительные органы не поступало. Известно, что мать школьницы также не стала обращаться в полицию, поскольку сначала хочет обсудить ситуацию с директором.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на родителей школьницы, девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, тогда как учительница по геометрии даже не извинилась за инцидент. Одноклассники же заявили, что никакого рукоприкладства не было: по их словам, девочка весь урок хамила педагогу и нагрубила, когда учительница попросила ее показать тетрадь, на чем все и закончилось. Между тем сообщается, что в комитете по образованию уже знают об инциденте и настаивают на увольнении учительницы.

Ранее в одной из школ Москвы учитель избил восьмиклассника во время урока по финансовой грамотности. Сообщалось, что педагога возмутили длинные волосы школьника. Учитель потребовал от него выйти за дверь, но когда подросток отказался, тот повалил его, вытащил из кабинета и начал избивать.