«Пытаются угрожать телефонами»: депутат об идее запретить съемку на уроках Депутат ГД Лантратова: запрет на съемку в школе оградит учителей от хулиганства

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Школьникам следует запретить съемку на смартфоны во время уроков, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, использование телефонов мешает нормальной работе педагогов и отвлекает самих учащихся от получения знаний, тогда как запрет позволит защитить педагогов от хулиганства.

Я и мои коллеги из комитета неоднократно получали обращения от самих педагогов, некоторые из них признаются, что просто не могут в такой обстановке нормально работать, когда их в целях провокации школьники снимают, пытаются угрожать телефонами. Это ненормальная ситуация, что учитель чувствует себя уязвимым. Учитель не защищен, — сказала парламентарий.

Она добавила, что реализация инициативы пойдет во благо и самим школьникам. Телефоны только мешают им учиться, без них дети будут более сосредоточены на уроках, уверена Лантратова.

Ранее в Сети появилось видео, снятое тульскими школьниками, на котором их одноклассник избивает классного руководителя. Подросток нанес педагогу не менее двух ударов кулаками. Родители одноклассников школьника отметили, что у того нередко бывают вспышки ярости, но никакие меры против вспыльчивого юноши не принимаются.