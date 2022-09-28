В Москве ученик планировал прийти в школу с оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы ученик намеревался прийти в школу с оружием, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, к заместителю директора школы № 709 обратился ученик девятого класса, который рассказал, как один из старшеклассников ищет оружие.

К ней обратился ученик 9 класса Илья А. Мальчик рассказал, что старшеклассник Андрей К. ищет оружие и планирует прийти с ним в первую неделю октября в школу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все сведения о подростке были сразу переданы в правоохранительные органы. Сейчас семью мальчика проверяют.

28 сентября в Москве студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева попал в отделение полиции после попытки пройти в вуз с оружием. При досмотре охранники университета обнаружили у него пять ножей, а также пневматический пистолет.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой. В результате ЧП погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву на спецборту МЧС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур. На компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В записке подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия.