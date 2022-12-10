В Москве сгорел склад кинореквизита «Жар-птица»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Перовском шоссе сгорел склад кинореквизита «Жар-птица», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, огонь охватил весь первый этаж, находящиеся внутри помещения люди успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

Как пишет Mash, на складе хранились вещи, которые использовались для съемок документальных и художественных фильмов, в том числе для крупных проектов федеральных каналов. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства происшествия.

9 декабря около шести утра начался пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар возник в результате поджога.