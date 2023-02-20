Показана подготовка Гостиного Двора к посланию президента

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Герб РФ на трибуне в Гостином Дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию

В Гостином Дворе в Москве прошла подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили в своем репортаже журналисты телеканала «Россия 1». Отмечается, что глава государства будет выступать на серебристой трибуне, в полы зала вмонтировали экраны для видеороликов.

Это пока тренировка без главного действующего лица. Но тут как на параде: все, кроме речи президента, должно быть отработано заранее, — открыли сюжет журналисты.

Подготовка зала длится на протяжении семи дней. Съемка будет производиться с помощью 13 камер, в помещении оборудовали почти 1,5 тысячи мест для гостей. Помимо этого, на мероприятие пригласили живой оркестр.

Послание Путина состоится 21 февраля. Выступление президента должно было пройти еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на мероприятие будут приглашены участники военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что иностранных коллег в этом году решено было не звать.