В Москве прохожие сломали камеру фотографу за «гендерную проституцию»

Фото: shutterstock.com

В Москве на Никольской улице прохожие сломали камеру фотографу, обвинив его в «гендерной проституции», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, стоимость оборудования составляла 200 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию. В Сети опубликован видеоролик с моментом конфликта.

Молодой человек пытался запечатлеть на видео танцы, в какой-то момент к нему подошли двое агрессивных мужчин, сломали фотоаппарат и назвали его «гендерной проституткой», пообещав «вырвать глотку». Когда фотограф попросил кого-нибудь вызвать полицию, оба покинули место нападения.

Один из агрессоров объяснил мотив нападения фразой «наши братья умирают». Вокруг в этом время гуляли люди, но никто не вмешался.

Telegram-канал SOTA пишет, что пострадавший — оператор k-pop кавер-группы GeneSIS life, а напавшие — представители объединения Национально-освободительное движение.

Ранее в Санкт-Петербурге блогера Кирилла Шучера избили после опубликованного в Сети пранка с девушкой, приехавшей из Таджикистана. На парня напали в автобусе: сначала его ударили электрошокером, а затем разбили лицо и отобрали телефон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как выяснилось позднее, на блогера напали мигранты, которые находились на территории России нелегально. Мужчин было решено выдворить из страны.