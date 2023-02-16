В Москве продлили выставку о Петре Первом до конца марта Музей «Россия – Моя История» в Москве продлил выставку о Петре Первом до конца марта

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Выставка «Петр Первый. Рождение Империи» на территории исторического мультимедийного парка «Россия — Моя История» в Москве на ВДНХ продлена до конца марта, сообщил в своем Telegram-канале директор музея Иван Есин. Торжественное открытие экспозиции состоялось 9 июня 2022 года при участии президента России Владимира Путина. Выставку уже успели посетить более 55 тысяч человек.

Друзья, по просьбам посетителей, мы решили продлить выставку о Петре Великом до конца марта. Каждую неделю тех, кто погрузился в мультимедийный спектакль — погружение становится больше. И мы надеемся успеть показать выставку всем, кто планировал, но ещё не успел посетить наш павильон, — написал Есин.

В экспозиции применяются различные современные технологии, которые погружают и детей, и взрослых в другую историческую эпоху. Проект организован при поддержке Минкульта РФ, Президентского фонда культурных инициатив, ИРИ РАН, Российского военно-исторического общества и исторического факультета МПГУ.

Экспозиция состоит из 10 тематических зон, расположенных в 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м. Все зоны объединяются одной ключевой темой — они рассказывают о пути развития России, который определил император Петр I. В рамках проекта посетители могут узнать о культуре, быте, государственности, развитии дипломатии, гражданском обществе и реформах через призму личности Петра I и его сподвижников.

Экс-директор Третьяковки Зельфира Трегулова ранее назвала главным событием в жизни музея в 2022 году открытие в Голутвинском переулке Музея Павла и Сергея Третьяковых. В доме, где теперь проходят выставки, братья провели свое детство. На реализацию проекта потребовалось несколько лет.