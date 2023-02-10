Экс-директор Третьяковки назвала главное событие в жизни музея в 2022 году Трегулова: открытие музея Третьяковых стало главным событием в жизни галереи в 2022 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зельфира Трегулова

Открытие в Голутвинском переулке Музея Павла и Сергея Третьяковых в доме, где братья провели свое детство, стало главным событием для Государственной Третьяковской галереи в 2022 году, считает бывший директор музея Зельфира Трегулова. Она рассказала журналу «Компания», что на реализацию проекта ушло несколько лет.

Это был очень серьезный для нас проект, невзирая на то, что музей относительно небольшой: это двухэтажный особняк, 440 кв. м. Нам удалось отреставрировать это здание, которое в 2015 году находилось в чудовищном, руинированном состоянии, там реально жили люди без определенного места жительства. Мы сделали идеальную, на мой взгляд, реконструкцию этого дома в соответствии со всеми нормами законодательства, — поделилась Трегулова.

Экс-директор отметила, что за эту работу было получено три премии по разным направлениям в рамках проекта «Московская реставрация». По словам Трегуловой, в числе соперников был и проект ГЭС-2.

В числе наших соперников был — ни больше ни меньше — ГЭС-2. Ну, правда, «соперников» в кавычках: конечно, все были счастливы, что такая потрясающая работа, как реконструкция ГЭС-2 по проекту величайшего итальянского архитектора Ренцо Пьяно, и наш, гораздо более скромный проект, оба оказались лауреатами этой премии, — поделилась Трегулова.

Бывший директор пояснила, что прошедший год ознаменовался драматическими событиями в виде отмены давно запланированных проектов с зарубежными партнерами, однако внимание зрителей все же удалось удержать. По словам Трегуловой, многие выставки пришлось заменить на собственные, которые в результате оказались для посетителей не менее интересными.

Ранее Трегулова рассказала о том, что узнала о своем увольнении с поста директора Третьяковки из СМИ. Разрыву контракта предшествовал скандал — к Третьяковской галерее поступили претензии по поводу экспозиций второй половины XX века.