В Москве полицейский забрал себе из вещдоков Mercedes-Benz за 13 млн

Фото: unsplash

Лейтенант московской полиции присвоил себе Mercedes, который являлся вещественным доказательством в уголовном деле, сообщает Telegram-канал SHOT. Машина оценивается в 13 млн рублей.

Молодой правоохранитель обратил внимание на изъятый Mercedes-Benz GL-Класс, который был связан с одним из уголовных дел. Не теряя времени, он начал использовать автомобиль для своих нужд. Однако хитроумная схема была раскрыта, и сейчас по факту хищения вещественных доказательств должностным лицом проводится проверка.

Ранее сообщалось, об урганских полицейских, которые подделали документы ради прибавки к зарплате. Стражи порядка не хотели проходить стрельбы во время учений и подговорили коллег на преступление. Оба силовика ранее проходили повышение квалификации самостоятельно, однако в последний раз решились на обман.

Ранее правоохранители заподозрили более 20 высокопоставленных полицейских в Ростове-на-Дону в организации преступного сообщества. В МВД отметили, что преступная организация была создана для получения взяток с коммерсантов за непривлечение их к ответственности. Таким образом фигуранты получили не менее 25 млн рублей.