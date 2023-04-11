Более 20 полицейских в Ростове-на-Дону заподозрили в создании ОПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители заподозрили более 20 высокопоставленных полицейских в Ростове-на-Дону в организации преступного сообщества, рассказали в пресс-службе СК РФ. Как отмечается на сайте ведомства, преступная организация была создана для получения взяток с коммерсантов за непривлечение их к ответственности, таким образом фигуранты получили не менее 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области <...> по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; получение взятки). В числе фигурантов более 20 человек, — сказано в сообщении.

По информации СК, в общей сложности по местам службы силовиков провели примерно 40 обысков. Сообщество, как считает следствие, действовало в области с июля 2015 года по настоящее время. Главой его был бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Сообщество состояло из должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области, а также жителей региона, и занималось получением взяток за непривлечение к ответственности коммерсантов Ростова-на-Дону, у которых имелись явные признаки административных иных правонарушений. Они должны были платить вымогателям от трех до 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД по Свердловской области полковник Иван Ергеледжи задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ, его подозревают в мошенничестве. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, его задержали при получении денег.