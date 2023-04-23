Mash: полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате Mash: курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате. По информации канала, стражи порядка не хотели проходить стрельбы во время учений и подговорили коллег на преступление.

По информации канала, речь идет об оперативнике и взрывотехнике, которые отработали в органах МВД 6 и 11 лет соответственно. Ural Mash сообщает, что оба силовика ранее проходили повышение квалификации самостоятельно, однако в последний раз решились на обман.

Канал сообщает: вместо того чтобы сдавать стрельбу лично, оперативники подговорили инспекторов сделать фейковые документы — в ведомостях боеприпасов появились записи о выдаче четырех патронов каждому и приемке гильз от них после прохождения испытаний. По информации Ural Mash, после этого полицейские начали получать прибавку к зарплате в размере 8 тысяч рублей.

При проверке выяснилось, что в дни стрельбищ обоих силовиков не было в Кургане, один находился в командировке в Ангарске, а другой — в Иркутске, полицейским сделали строгий выговор, им грозит уголовное дело о мошенничестве, а инспекторам — наказание за превышение полномочий, сообщает Ural Mash.

Ранее правоохранители заподозрили более 20 высокопоставленных полицейских в Ростове-на-Дону в организации преступного сообщества. В МВД отметили, что преступная организация была создана для получения взяток с коммерсантов за непривлечение их к ответственности. Таким образом фигуранты получили не менее 25 млн рублей.