В Москве на пять дней закроется участок оранжевой ветки метро Участок между станциями метро «Октябрьская» и «Новые Черемушки» будет закрыт 3–7 декабря

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

С 3 по 7 декабря закроется участок оранжевой ветки Московского метрополитена, сообщается на сайте мэра столицы. Для пассажиров будет закрыть участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Москвичам советуют заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок в часы пик.

В течение пяти дней вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Бесплатными также станут проезд в трамваях № 14 и 26 и повторный вход в метро. Ограничения также будут действовать для автомобилистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 8 ноября досрочно открылся участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. По словам градоначальника, ограничения в передвижении пассажиров были связаны с прокладкой тоннеля Троицкой линии.

Он уточнил, что Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Собянин подчеркнул, что на новой линии будут пересадки на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.

По его словам, около новых станций живет примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.