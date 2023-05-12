В Москве мать заработала на съемках видео, на которых отчим насилует дочь

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В Москве отчим насиловал 16-летнюю падчерицу, мать которой снимала происходящее на видео, сообщил Telegram-канал SHOT. Порнографические ролики родители девочки сливали в Сеть.

Семья снимала контент в квартире на Волжском бульваре. Инженер одной из московских строительных компаний и его супруга, генеральный директор торговой компании, решили заработать на съемке порнографических роликов, к чему привлекли дочь женщины. На опубликованных в Сети видео мужчина насиловал девочку. Кроме того, родители изготавливали фотоконтент с подростком.

Съемки продолжались до тех пор, пока в квартиру не нагрянули полицейские. Сначала они задержали только отчима, возбудив в отношении него уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Позже задержали и мать. В отношении обоих супругов возбудили дело по факту использования несовершеннолетней в съемках порнографических материалов.

Выяснилось, что отчим девочки в 2003 году был судим за убийство. Семья не состояла на учете в полиции.

Ранее в городе Лесозаводске Приморского края задержали 38-летнего безработного мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах изнасилования пятилетней дочери своей сожительницы. Мужчина с середины марта по середину апреля несколько раз вывозил ребенка в гостиницу за 30 километров от города, где совершал против нее насильственные действия сексуального характера.