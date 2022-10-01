В Москве из-за тумана задержали десятки рейсов

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Туман, окутавший Москву 1 октября, стал причиной задержек и отмен рейсов в столичных аэропортах. По информации сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Внуково отменили шесть полетов, при этом 18 были задержаны. Также в Домодедово были отменены три вылета и один задержан.

Согласно данным сервиса, в Шереметьево отменили шесть рейсов и два были задержаны.

Как сообщает РЕН ТВ, из-за ухудшения видимости в аэропортах столицы было отменено 17 рейсов. Еще 15 вылетов задержали.

В августе на юге и юго-западе Москвы очевидцы заметили усилившийся запах гари и смог. В частности, дискомфорт испытывают жители районов Зюзино, Коньково и Раменки. В управлении комплекса городского хозяйства города при этом отметили, что превышения предельно допустимых норм концентрации взвешенных частиц в столице не зафиксировано. По данным чиновников, из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» ночью и утром запах гари от лесных пожаров ощущается сильнее.