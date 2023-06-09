В Москве горит фитнес-клуб

На Большой Семёновской улице в Москве пожарные потушили пожар в фитнес-клубе Moscow Fit, сообщили NEWS.ru в управлении МЧС Москвы. Пламенем оказался охвачен третий этаж. На тушение пожара ушло менее часа. Известно, что один человек пострадал. 20 человек были эвакуированы до прибытия пожарных.

9 июня 2023 года в 17:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ВАО, ул. Большая Семеновская, дом 11, строение 3, где по предварительной информации происходит возгорание на 3-ем этаже 3-х этажного административно-офисного здания. В 18:13 пожар локализован. В 18:18 пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв.м., — сообщили в МЧС.

Согласно отзывам о фитнес-клубе в сервисе «Яндекс.Карты», заведение недавно было закрыто, не выплатив клиентам компенсацию по оплаченным абонементам.

9 июня в Москве на территории Государственного университета просвещения произошел пожар. Площадь пожара составила 100 кв. м. Студентов и преподавателей института эвакуировали из здания.