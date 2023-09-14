В Москве двое подростков упали на горячий асфальт и оказались в больнице

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Двое 13-летних школьников упали на горячий асфальт на Башиловской улице в Москве, сообщает MK.RU. Из-за падения пострадали ладони — сначала они попытались скрыть от родителей случившееся, однако позднее боль стала нестерпимой и им пришлось обратиться в больницу.

На Башиловской улице все лето шел ремонт дороги. Подростки обходили ее стороной, однако вчера увидели облагороженную пешеходную зону и решили прокатиться по ней на самокатах. Юноши поздно поняли, что асфальт не остыл, и резкое торможение стало причиной падения.

После полученных травм обоих друзей пришлось госпитализировать.

В начале сентября сообщалось, что в Мытищинском городском округе Подмосковья 15-летний подросток разбился на электросамокате. Он приехал в гости к друзьям из Москвы и выпросил у них транспортное средство, чтобы покататься.

Ранее в городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. В результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. Яма с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. Организована доследственная проверка. Позднее в Сети появилось видео случившегося.