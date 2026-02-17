Зимняя Олимпиада — 2026
В больницу под покровом ночи пытались пронести наркотики

Росгвардейцы Москвы задержали ночного посетителя больницы с наркотиками

Фото: t.me/GU_Moscow_Rosgvard
Мигрант попытался пронести в больницу на Федеративном проспекте Москвы наркотики, сообщила пресс-служба столичной Росгвардии в Telegram-канале. «Передачка» находилась в коробке из-под телефона.

Неизвестный мужчина пытался пронести запрещенные вещества в больницу в ночное время суток. У 29-летнего гостя столицы изъяли пакетик с неизвестным содержимым, спрятанный в коробку из-под телефона, — сказано в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что в пакетике находилось наркотическое вещество. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ленинградской области задержали наркоторговца, сбившего полицейского при попытке скрыться. Во время погони злоумышленник выбросил из окна сверток. При досмотре в нем нашли 40 доз синтетических наркотиков. Задержанному предъявлены обвинения по статье 228.1 УК РФ, в настоящее время он находится под стражей.

До этого житель Санкт-Петербурга арендовал квартиру и превратил ее в склад с наркотиками. Всего в помещении на улице Академика Байкова обнаружили 35 кг запрещенных веществ.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

происшествия
мигранты
Росгвардия
Москва
