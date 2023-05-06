В московских поликлиниках разрешили не носить маски Депздрав: в поликлиниках и больницах Москвы отменено обязательное ношение масок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве отменен режим постоянного ношения медицинских масок для сотрудников и пациентов медицинских учреждений. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на документ департамента здравоохранения столицы. Он был подписан 5 мая.

В документе также говорится об отмене обязательного измерения температуры на входе в больницы и поликлиники. Распоряжение вступило в действие с момента подписания.

Документ столичного депздрава был выпущен в тот же день, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии COVID-19.

По данным на 3 мая 2023 года в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что коронавирус с момента своего появления активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому забывать о его существовании не стоит.

В свою очередь американские эксперты в сфере вирусологии и иммунологии предупредили Белый дом о вероятности возникновения новой волны коронавируса в США. По мнению ученых, вспышка может оказаться сопоставимой с той, что была вызвана вариантом «омикрон».