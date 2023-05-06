Белый дом предупредили о новой волне коронавируса в США Washington Post: эксперты предупредили Белый дом о вероятности новой волны COVID-19 в США

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Белый дом

Американские эксперты в сфере вирусологии и иммунологии предупредили Белый дом о вероятности возникновения новой волны коронавируса в США. По мнению ученых, вспышка может оказаться сопоставимой с той, что была вызвана вариантом «омикрон». Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, представители Вашингтона обсудили вопрос примерно с десятком ведущих экспертов вирусологии, иммунологии и других областей знания. Специалисты пришли к единому мнению относительно того, что в течение двух лет в США с вероятностью в 20% может произойти масштабная вспышка заболеваемости коронавирусом. При этом один из опрошенных ученых заявил, что вспышка, сопоставимая с вызванной штаммом «омикрон», возможна с вероятностью в 40%.

Никто не говорит, что [вероятность] равна нулю. И никто не говорит о 80%. Это больше, чем бесконечно малый шанс, и ни в коем случае не несомненный факт, — отметил вирусолог Гарвардской медицинской школы Дэн Баррух.

По мнению ученых, способствовать распространению вируса могут люди с ослабленным иммунитетом. При этом специалисты отметили, что сейчас мир вступает в новую стадию борьбы с коронавирусом, при которой эндемический ковид продолжит представлять серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая сообщила об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19, которая была объявлена в 2020 году.

При этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что коронавирус с момента своего появления активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому забывать о его существовании не стоит.