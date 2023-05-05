ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Фото: Liu Qu/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его обращение размещено на сайте организации. Гебрейесус объяснил, что коронавирус больше не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации. <...> COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, — говорится в сообщении.

По данным на 3 мая 2023 года в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.

Ранее ВОЗ объявила, что в период с 3 по 30 апреля в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 2,8 млн человек, а умерли более 17 тысяч человек. Таким образом, число летальных исходов снизилось на 30% в сравнении с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.