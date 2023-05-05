ВОЗ сообщила о значительном снижении смертности от коронавируса ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 30% за четыре недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с 3 по 30 апреля в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 2,8 млн челоек. При этом умерли более 17 тысяч человек. Таким образом число летальных исходов снизилось на 30% в сравнении с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего заболевших было выявлено за обозначенный период в США — 392 480. За ними следуют Республика Корея (330 509), Япония (251 158), Индия (222 784) и Франция (197 190).

Также США являются лидерами по числу смертей — 5263. На втором месте Бразилия — 1255, замыкает тройку лидеров Россия — 993.

По данным на 3 мая 2023 года, в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что очередная волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться в мае. При этом, по его словам, она не будет значительной.

Также сообщалось, что препарат для лечения COVID-19 «Мир 19» появится в российских аптеках к концу мая. Он разработан Федеральным медико-биологическим агентством и будет эффективен в том числе против варианта коронавируса «арктур».