Роспотребнадзор призвал не забывать о мутирующем COVID-19 Роспотребнадзор: COVID-19 активно мутирует, забывать о нем не стоит

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Коронавирус с момента своего появления активно мутирует, появляются более заразные варианты, поэтому забывать о его существовании не стоит. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова приводит РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая сообщила об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19, которая была объвлена в 2020 году.

Отмена статуса ЧС международного масштаба не означает, что о COVID-19 можно забыть. Вирус активно мутирует, появляются все более заразные варианты. В этой ситуации у нас в стране в полном объеме продолжают работать инструменты эпиднадзора, — сказала Пшеничная.

Она также добавила, что ведомство ведет постоянный мониторинг изменчивости штаммов, пополняется база циркулирующих вариантов вируса, сохраняется высокий уровень охвата населения тестированием на COVID-19, поддерживается готовность системы к появлению более патогенных штаммов.

По данным на 3 мая 2023 года в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.