В массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве погиб человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на 41-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием шести автомобилей, один человек погиб. Также известно о двух пострадавших, их осматривают врачи скорой помощи. В Сети появились кадры с места дорожного происшествия.

На место аварии также прилетел вертолет санитарной авиации. На нем, как указывает Telegram-канал SHOT, госпитализировали 41-летнего мужчину с ушибом грудной клетки, переломами и пневмотораксом.

По информации канала, сначала столкнулись два автомобиля. Водители вышли на трассу и одного из них сбили. Далее в эти машины врезались другие участники движения. Всего столкнулось шесть авто: Honda, Misubishi, две KIA, Nissan и фургон Renault Master. Погибшим значится водитель Kia Rio.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.

До этого в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.