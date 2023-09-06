В Химках спасатели обнаружили в квартире мумию пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной микрорайоне Сходня города Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «Химспас» обнаружили в квартире мумифицированное тело мужчины, передает «Пятый канал». Личность покойного установлена, им оказался 76-летний хозяин квартиры. Его смерть наступила примерно полгода назад.

Труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в положении сидя на полу, при этом череп упирался в дверь туалета.

1 сентября сообщалось об аналогичной ситуации в столице. В районе Фили-Давыдково в одном из домов нашли мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Мумия пожилой женщины пролежала в квартире около трех лет. По факту обнаружения трупа была организована проверка.

В мае в Москве в многоквартирном жилом доме на Ленинградском проспекте тоже нашли мумифицированное тело пенсионера. Труп мужчины удалось найти благодаря тому, что соседей снизу залило водой из его квартиры. Как рассказали соседи умершего 82-летнего пенсионера, он заливал их три дня.

Ранее в Новой Москве в квартире дома, подлежащего сносу, за заваренной дверью нашли мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. На голове 58-летней женщины были пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе 2022 года, установили эксперты.