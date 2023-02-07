В центре Москвы произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

В центре Москвы на Бутырском Валу, 26к1, произошло возгорание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по столице. В ведомстве отметили, что пожар случился в районе стройки у ж/д путей.

Происходит возгорание бытовки. Пожарные на месте и начали тушение. Площадь возгорания уточняется. Сведения о пострадавших не поступали, — рассказали в МЧС.

7 февраля два взрыва произошло в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Уточнялось, что площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В этот же день также стало известно о пожаре на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. В Сети стали распространяться кадры с места происшествия. По словам представителей ЛУКОЙЛа, возгорание произошло на производственном объекте установки коксования. В компании также добавили, что пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино (Московская область) погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.