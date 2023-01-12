В центре Москвы посетительница бара откусила ухо парню

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В центре Москвы посетительница бара Kill Fish откусила ухо молодому человеку, с которым хотела познакомиться, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Канал отмечает, что объяснить мотив своего поступка девушка не смогла. После нападения на посетителя бара она попыталась скрыться и заперлась в туалете заведения. Мужчина написал заявление в полицию.

Telegram-канал сообщает, что девушка подошла к парню на выходе из бара. Молодые люди познакомились и начали разговаривать. Потом девушка решила обнять молодого человека и откусила ему мочку уха.

В начале декабря российский исполнитель Григорий Лепс устроил драку в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта около бара Finnegan’s на Московском проспекте. Очевидцы засняли на видео, как Лепс с охранниками выясняет отношения с мужчиной на улице около питейного заведения. Портал 47news.ru утверждает, что перед инцидентом певец заказал в баре 14 порций виски на сумму более 12 тысяч рублей.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.