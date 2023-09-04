В центре Москвы обнаружили самодельный беспилотник SHOT: БПЛА кустарного производства обнаружили на проспекте Сахарова в Москве

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Неизвестный предмет, обнаруженный на проспекте Сахарова в Москве, оказался беспилотным летательным аппаратом кустарного производства, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, найденный беспилотник отправят на экспертизу.

Специалистам предстоит выяснить, кем он был изготовлен и для чего предназначался.

Ранее сообщалось, что в Москве на проспекте Сахарова был обнаружен мешок с подозрительным предметом. Он находился недалеко от аналитического центра при Правительстве РФ. Территория вокруг находки была оцеплена. В ходе обследования выяснилось, что это был металлический вертолет с проводом. При этом саперы не обнаружили на нем взрывных устройств.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских заявил, что СМИ должны контролировать, какую информацию об ударах украинских беспилотников они публикуют, чтобы не давать противнику дополнительные данные и не распространять панику в обществе. Он уточнил, что ВСУ могут использовать подробную информацию, фото и видео из российских изданий в своих целях.

В свою очередь Государственный совет Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ на Россию и их последствий. По словам председателя республиканского органа Владимира Константинова, предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей.