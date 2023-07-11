В «Царицыно» прошло празднование Дня семьи, любви и верности

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В Москве 8 июля в музее-заповеднике «Царицыно» прошло празднование Дня семьи, любви и верности при поддержке Департамента культуры Москвы и Московской дирекции массовых мероприятий. На главной сцене поздравили восемь супружеских пар, которые прожили в браке 25 и более лет. Им вручили медали «За любовь и верность». Кроме того, на сцене поздравили молодоженов, которые недавно вступили в брак. После этого семейные пары смогли поучаствовать в обзорной экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Для гостей состоялся концерт. Основной темой программы стали произведения классической музыки. Зрителей порадовали более 200 артистов, выступающих в разных жанрах. Они исполнили популярные музыкальные композиции и авторские интерпретации классики. Концерт прошел при участии Большого детского хора им. В. С. Попова, солистки Большого театра Агунды Кулаевой, «Фонографа Джаз Бэнда» Сергея Жилина, фортепианного трио Bel Suono и других. На сцене также выступили народный артист России Артем Каминский, заслуженный артист России Константин Денискин, актер Роман Богданов, Симфонический оркестр Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Концерт завершился вечером выступлением артистов Московского музыкального театра «Геликон-опера». В течение дня возле сцены проходили мастер-классы для всей семьи, спортивные и танцевальные активности. Специально для детей состоялся показ мультфильмов под открытым небом. Праздник посетили около 50 тысяч человек.

В День семьи, любви и верности партия ЛДПР запустила собственный сайт для знакомств. Пресс-служба партии анонсировала проведение всероссийского форума «ЛДПР с любовью» для людей, которые «ищут вторую половинку и стремятся создать семью».