В аэропорту Внуково введены временные ограничения Росавиация: во Внуково введены временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Как долго будут действовать данные меры, не уточняется.

Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указывается в сообщении.

Внуково и Домодедово возобновили полноценную работу некоторое время назад. Пояснялось, что меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

До этого в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на вылет воздушных судов. При этом прием прибывающих рейсов продолжался в обычном режиме. Точные причины введения ограничений не разглашались.

Аналогичные меры были приняты в московском аэропорту Домодедово, где временно ограничили как прием, так и выпуск самолетов. Эти события совпали по времени с заявлением мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к столице.