«Труханули»: жители Новой Москвы рассказали об атаке беспилотников Жители Новой Москвы рассказали, что слышали несколько хлопков рано утром 4 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Новой Москвы рассказали, что услышали рано утром 4 июля несколько хлопков. В разговоре с «Известиями» они отметили, что, выглянув на улицу, заметили в небе серое облако.

В пять утра был взрыв, и потом еще... Где-то в 05:10. Два взрыва было. Ну так, труханули. Все встали, никто ничего не понял, — рассказала жительница Новой Москвы.

Другая москвичка уточнила, что слышала сначала два взрыва, а через 10 минут еще два.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Московской области и Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.