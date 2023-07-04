Жители Новой Москвы рассказали, что услышали рано утром 4 июля несколько хлопков. В разговоре с «Известиями» они отметили, что, выглянув на улицу, заметили в небе серое облако.
В пять утра был взрыв, и потом еще... Где-то в 05:10. Два взрыва было. Ну так, труханули. Все встали, никто ничего не понял, — рассказала жительница Новой Москвы.
Другая москвичка уточнила, что слышала сначала два взрыва, а через 10 минут еще два.
4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью.
Позднее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Московской области и Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.