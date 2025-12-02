Уиткофф пообедал с Дмитриевым перед встречей с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф пообедал со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым перед переговорами с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Они посетили один из московских ресторанов, который в 2022 году удостоился звезды Michelin.

Уиткофф также прогулялся по центру Москвы с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Политиков сопровождал Дмитриев. Уиткофф и Кушнер успели увидеть Большой театр, а после этого сели в автомобили и уехали.

Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Уиткоффа с Путиным состоится после 17:00 мск. Он также дал позитивную оценку действиям США как посредника в украинском кризисе, охарактеризовав их как весьма результативные.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, приезд Кушнера в Москву говорит об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами. Данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар, считает он.