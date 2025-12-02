Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:17

Прогулка Стива Уиткоффа в центре Москвы попала на видео

Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: Екатерина Шамарова/ТАСС
Спецпосланник и старший советник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прогулялись по центру Москвы перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Политиков сопровождал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

Перед прогулкой Уиткофф и Кушнер пообедали в одном из столичных ресторанов. Они успели увидеть Большой театр, а после этого сели в машины и уехали. Представители Вашингтона передвигаются на автомобиле высшего класса Aurus.

Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.

Политолог-американист Константин Блохин между тем предположил, что Путин и Уиткофф обсудят будущее Украины. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога. Он пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины.

