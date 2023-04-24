Появилось видео с показаниями убившей младенца в поезде россиянки

Фото: Московская транспортная прокуратура

Россиянка, забившая до смерти новорожденного ребенка ножницами в электропоезде «Ласточка», рассказала о содеянном на допросе в полиции. Видеозапись с допросом распространила Московская транспортная прокуратура.

Женщина сообщила, что 23 апреля она ехала в электропоезде по МЦК со станции Новохохловская. Там у нее начались роды. Она зашла в туалет, родила, после чего сразу же заколола ребенка ножницами. Тело мертвого младенца она выбросила в мусорное ведро.

Зашла в туалет. Там родила и убила ребенка. Ножницами. Потом выкинула ребенка в мусорное ведро, — рассказала женщина.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол. Из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.

Также сообщалось, что в городе Череповце Вологодской области местная жительница задушила шестилетнего сына мочалкой, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Убийство произошло в ночь на 24 апреля в общежитии на улице Комсомольской.